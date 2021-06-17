Нічого спільного з ЄС: комітет Ради виступив за доопрацювання законопроекту про олігархів

Президентський проект закону, що стосується впливу олігархів, потребує більш детального доопрацювання.

Таку думку висловив комітет Ради з питань інтеграції України до ЄС.

Йдеться про законопроект №5599 Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Як заявила голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе, наразі документ “не має нічого спільного з духом Угоди про асоціацію”.

– Це використання політичних інструментів тиску проти незгодних, а не створення хоч якихось реальних механізмів боротьби з олігархами, – підкреслила вона на своїй сторінці у Facebook.

На думку членів комітету, під час розгляду законопроекту необхідно врахувати:

Положення статті 282 Угоди про асоціацію щодо належного дотримання принципу правової визначеності. Положення Регламенту Європейського Парламенту і Ради ЄС (Загальний регламент про захист даних). Європейську конвенцію з прав людини, Гельсінський Заключний Акт, Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1516.

Окрім цього, комітет Ради з питань інтеграції України до ЄС розраховує почути висновки омбудсмента Людмили Денісової з приводу змісту документу.

Закон про олігархів

На розгляд народних депутатів президентський законопроект про запобігання загрозам нацбезпеці, пов’язаним з олігархами (№5599) було внесено 2 червня.

За словами Володимира Зеленського, закон стане першим кроком на шляху до унеможливлення впливу великого бізнесу на політичну ситуацію в країні.

У разі ухвалення законопроекту №5599 в Україні з’явиться спеціальний реєстр, куди вноситимуть дані про осіб, що підпадатимуть під визначення “олігарх”.