СНБО ввело санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Решение было принято на заседании СНБО 18 июня, секретарь подчеркнул, что Украина ввела полный пакет санкций.

Данилов сообщил, что санкции против Фирташа ввели в связи участием в титановом бизнесе, а также поставке сырья для оборонных предприятий РФ.

Санкции были наложены в том числе на те предприятия, которые использовали этот титан для изготовления военной продукции.

— Относительно Фирташа введен полный пакет санкций, который можем применить к этому господину, — подчеркнул Данилов.

Относительно Павла Фукса, санкции были введены из-за компании Голден Деррик, отметил Данилов.

— Речь идет о лицензиях, которые человек получил за один день, она (компания — Ред.) Подала в суд на указ президента, — отметил секретарь.

Бизнесмен Павел Фукс, по данным СНБО, причастен к незаконному получению 19 лицензий на добычу нефти и газа.

Также на заседании СНБО принял решение об аннулировании нескольких лицензий на добычу титана, разработку водорода и рудных ископаемых.

Фото: СНБО