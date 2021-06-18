РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Рішення було ухвалено на засіданні РНБО 18 червня, секретар наголосив, що Україна запровадила повний пакет санкцій.

Данілов повідомив, що санкції проти Фірташа запровадили через участь у титановому бізнесі, а також постачання сировини до оборонних підприємств РФ.

Санкції були накладені зокрема на ті підприємства, які використовували цю сировину для виготовлення військової продукції.

– Щодо Фірташа введено повний пакет санкцій, який можемо застосувати до цього пана, – наголосив Данілов.

Щодо Павла Фукса, санкції були запроваджені через компанію Голден Деррік, зазначив Данілов.

– Мова йде про ліцензії, які людина отримала за один день, вона (компанія – Ред.) Подала в суд на указ президента, – зазначив секретар.

Бізнесмен Павло Фукс, за данними РНБО, причетний до незаконного отримання 19 ліцензій на видобуток нафти і газу.

Також на засіданні РНБО ухвалила рішення про анулювання декількох ліцензій на видобутку титану, розробку водню та рудних копалин.

Фото: РНБО