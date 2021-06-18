РНБО запровадила санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
Рішення було ухвалено на засіданні РНБО 18 червня, секретар наголосив, що Україна запровадила повний пакет санкцій.
Данілов повідомив, що санкції проти Фірташа запровадили через участь у титановому бізнесі, а також постачання сировини до оборонних підприємств РФ.
Санкції були накладені зокрема на ті підприємства, які використовували цю сировину для виготовлення військової продукції.
– Щодо Фірташа введено повний пакет санкцій, який можемо застосувати до цього пана, – наголосив Данілов.
Щодо Павла Фукса, санкції були запроваджені через компанію Голден Деррік, зазначив Данілов.
– Мова йде про ліцензії, які людина отримала за один день, вона (компанія – Ред.) Подала в суд на указ президента, – зазначив секретар.
Бізнесмен Павло Фукс, за данними РНБО, причетний до незаконного отримання 19 ліцензій на видобуток нафти і газу.
Також на засіданні РНБО ухвалила рішення про анулювання декількох ліцензій на видобутку титану, розробку водню та рудних копалин.
Фото: РНБО