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Дмитро Кудрявцев |

Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС

Ракетный эсминец США USS Ross

В понедельник, 28 июня, в акватории Черного моря начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.

Накануне в Одессу, для участия в маневрах, прибыл американский ракетный эсминец USS Ross.

Кроме того, в учениях также примут участие 32 боевых корабля, в частности – два катера береговой охраны Грузии класса Island, а также 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса.

В тренировке, помимо прочего, задействуют 18 команд сил специальных операций из разных стран.

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В общей сложности участие в маневрах примут подразделения 32 стран, что является рекордом для Sea Breeze.

Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС
Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС / 3 фотографии

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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