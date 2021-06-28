Sea Breeze 2021: в Одессе начались масштабные международные учения ВМС

В понедельник, 28 июня, в акватории Черного моря начались международные военно-морские учения Sea Breeze 2021.

Накануне в Одессу, для участия в маневрах, прибыл американский ракетный эсминец USS Ross.

Кроме того, в учениях также примут участие 32 боевых корабля, в частности – два катера береговой охраны Грузии класса Island, а также 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров Альянса.

В тренировке, помимо прочего, задействуют 18 команд сил специальных операций из разных стран.

В общей сложности участие в маневрах примут подразделения 32 стран, что является рекордом для Sea Breeze.