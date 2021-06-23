Россия выдвинула США претензии относительно учений Sea Breeze-2021

Посольство РФ в Вашингтоне выдвинуло новые претензии — хочет, чтобы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО отказались от проведения совместных с Украиной военных учений в Черном море.

Речь идет о маневрах Sea Breeze-2021, которые начнутся в понедельник, 28 июня и продлятся до 10 июля.

О своей прихоти российские дипломаты сообщили через Twitte, где написали:

— Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве.

Между тем сама Россия практически каждый год перекрывает для военных кораблей и государственных судов других стран отдельные участки Черного моря для проведения своих военных учений.

В 2021 году в совместных украинского-американских военных учениях Sea Breeze будет участвовать 32 страны — это 5 тыс. военных и 18 команд специальных операций по дайвингу. Также привлекут технику — 40 самолетов и 32 корабля.

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