Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Ирану не удастся избежать выплаты компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе МАУ над Тегераном.

Енин подчеркнул, что Украина до последнего будет настаивать на том, что сумма компенсаций должна быть больше $150 тыс., которые были предложены ранее.

Также политик сказал, что каждая семья может сама решать, соглашаться на компенсацию от Ирана или нет.

Однако Енин подчеркнул, что выплата компенсаций семьям не освобождает Иран от ответственности на международном уровне.

— Избежать выплаты компенсаций Ирану не удастся, — добавил замминистра.

Енин сказал, что на данный момент не существует ни одного прецедента, когда пострадавшие в авиакатастрофе не получили денежных компенсаций.

Однако чиновник не смог назвать конкретную дату, когда Иран выплатит эти средства.

Авиакатастрофа МАУ над Тегераном

В января 2020 года над Тегераном иранские военные сбили украинский самолет, на борту которого находились 176 пассажиров.

Все люди погибли, среди них также было 11 граждан Украины.

В июне канадская экспертиза заявила, что не нашла подтверждений того, что Иран специально сбил боинг, а к этому привела халатность и недооценка рисков.

Также в начале июня Иран официально заявил, что готов выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинцам.

Детали про расследование катастрофы МАУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: Евгений Енин