Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін заявив, що Ірану не вдасться уникнути виплати компенсацій родинам загиблим у авіакатастрофі МАУ над Тегераном.

Єнін наголосив, що Україна до останнього наполягатиме на тому, що сума компенсацій має бути більше ніж $150 тис., які були запропоновані раніше.

Також політик сказав, що кожна родина сама вирішуватиме, чи погоджуватись на компенсацію від Ірану чи ні.

Натомість Єнін наголосив, що виплата компенсацій родинам ніяк не звільняє Іран від відповідальності на міжнародному рівні.

– Уникнути виплати компенсацій Ірану не вдасться, – додав замміністра.

Єнін сказав, що на даний момент не існує жодного прецеденту, коли постраждалі у авіакатастрофі не отримали грошових компенсацій.

Натомість посадовець не зміг назвати конкретну дату, коли Іран виплатить ці кошти.

Авіакатастрофа МАУ над тегераном

У січні 2020 року над Тегераном іранські військові збили український літак, на борту якого перебували 176 пасажирів.

Усі люди загинули, серед них також було 11 громадян України.

У червні канадська експертиза заявила, що не знайшла підтверджень того, що Іран навмисно збив боїнг, а до цього призвела халатність та недооцінення ризиків.

Також на початку червня Іран офіційно заявив, що готовий виплатити компенсації родинам загиблих у катастрофі українців.

Деталі про розслідування катастрофи МАУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: Євген Єнін