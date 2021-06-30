Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию против Украины. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил в Twitter на заявление президента РФ во время прямой линии.

– Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории, – написал дипломат в соцсети.

По его словами, старая песня Путина о “внешнем управлении” означает только то, что президент РФ мечтает, чтобы именно в Кремле решались вопросы Украины.

– Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих, – отметил он.

Кулеба также ответил на манипуляции Путина с коренными народами, напомнив, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

– Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций, – добавил глава МИД.

#StopFake Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

Кулеба ответил на фейковые заявления Путина с хэштегом #StopFake.