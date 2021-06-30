Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Путин создал пропасть между украинцами и россиянами – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию против Украины. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил в Twitter на заявление президента РФ во время прямой линии.

– Украинцы и россияне — два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории, – написал дипломат в соцсети.

По его словами, старая песня Путина о “внешнем управлении” означает только то, что президент РФ мечтает, чтобы именно в Кремле решались вопросы Украины.

– Позиция президента Владимира Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна, и никто не будет решать нашу судьбу, кроме нас самих, – отметил он.

Кулеба также ответил на манипуляции Путина с коренными народами, напомнив, что коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы.

– Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций, – добавил глава МИД.

Кулеба ответил на фейковые заявления Путина с хэштегом #StopFake.

Читайте
Лидеры ЕС отклонили предложение Меркель пригласить на саммит Путина - Bloomberg

Фото: УНИАН

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка