Повну відповідальність за прірву між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв’язав агресію проти України. Так міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів у Twitter на заяву президента РФ під час прямої лінії.

– Українці і росіяни – два різні народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 році РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території, – написав дипломат у соцмережі.

За його словами, стара пісня Путіна про “зовнішнє управління” означає тільки те, що президент РФ мріє, щоб саме у Кремлі вирішувалися питання України.

– Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих, – зазначив він.

Кулеба також відповів на маніпуляції Путіна з корінними народами, нагадавши, що корінні народи України – це кримські татари, кримчаки, караїми.

– Росіяни – національна меншина, права якої захищені Конституцією нарівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, оскільки мають власну державу. Альтернативні вигадки – це класика російських маніпуляцій, – додав глава МЗС.

#StopFake Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

Кулеба відповів на фейкові заяви Путіна з хештегом #StopFake.