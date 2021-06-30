30 июня депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли за основу законопроект по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц.

Инициаторы законопроекта стремятся приблизить украинское законодательство к директивам Европейского Союза 2014/49/ЕС и 2014/59/ЕС.

В соответствии с этими документами в системе гарантирования должны участвовать все кредитные учреждения.

Однако до этого времени Ощадбанк оставался вне пределов функционирования этой системы.

Законопроектом №5542-1 депутаты хотят минимизировать вероятность наступления каких-либо финансовых рисков при получении Ощадбанком статуса участника системы гарантирования вкладов.

Кроме того, депутаты хотят решить проблему реструктуризации долговых обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц перед Министерством финансов Украины.

Долг накопился во время финансового кризиса 2014-2017 годов, когда фонд выплачивал возмещение гарантированных вкладов после банкротства более половины банков страны. Тогда для этого привлекли кредиты от Нацбанка и Минфина на рыночных условиях.

Сейчас Фонд полностью рассчитался по кредитам НБУ и частично досрочно погасил задолженность перед Министерством финансов Украины.

Общая задолженность, которую фонд должен оплатить до декабря 2031 года, составляет 111,10 млрд грн, из которых 64,16 млрд грн – начисленные проценты. По расчетам рабочей группы при Раде по финансовой стабильности фонд не сможет накопить средства в таких объемах. Дефицит средств фонда составит более 80 млрд грн.

Также народные избранники собираются усовершенствовать процедуру установления предельного размера возмещения средств по вкладам (в случае получения соответствующих рекомендаций Рады по финансовой стабильности) и постепенно увеличить суммы предельного размера возмещения средств по вкладам с 400 тыс. до 600 тыс. грн (в течение определенного периода) в случае обеспечения финансовой устойчивости фонда.

Для финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов физических лиц, по убеждению нардепов, нужно:

рассчитать необходимое значение целевого показателя,

установить размер базовой годовой ставки регулярного сбора,

ввести механизмы их расчета и порядка установления.

Источник: Верховная Рада

Фото: Верховная Рада