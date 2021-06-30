30 червня депутати Верховної Ради в першому читанні ухвалили за основу законопроект щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Ініціатори законопроекту прагнуть наблизити українське законодавство до директив Європейського Союзу 2014/49/ЄС та 2014/59/ЄС.

Відповідно до цих документів у системі гарантування повинні брати участь усі кредитні установи.

Однак до цього часу Ощадбанк залишався поза межами функціонування цієї системи.

Законопроектом №5542-1 депутати хочуть мінімізувати вірогідність настання будь-яких фінансових ризиків під час набуття Ощадбанком статусу учасника системи гарантування вкладів.

Крім того, депутати прагнуть вирішити проблему реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів України.

Борг накопичився під час фінансової кризи 2014-2017 років, коли фонд виплачував відшкодування гарантованих вкладів після банкрутства більше половини банків країни. Тоді для цього залучили кредити від Нацбанку та Мінфіну на ринкових умовах.

Наразі Фонд повністю розрахувався за кредитами НБУ та частково достроково погасив заборгованість перед Міністерством фінансів України.

Загальна заборгованість, яку фонд має сплатити до грудня 2031 року становить 111,10 млрд грн, із яких 64,16 млрд грн – нараховані відсотки. За розрахунками робочої групи при Раді з фінансової стабільності фонд не зможе накопичити кошти в таких обсягах. Дефіцит коштів фонду становитиме понад 80 млрд грн.

Також народні обранці збираються вдосконалити процедуру встановлення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами (у разі отримання відповідних рекомендацій Ради з фінансової стабільності) та поступово збільшити суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами з 400 тис. до 600 тис. грн (протягом визначеного періоду) у разі забезпечення фінансової стійкості фонду.

Задля фінансової стійкості системи гарантування вкладів фізичних осіб, на переконання нардепів, потрібно:

розрахувати необхідне значення цільового показника,

встановити розмір базової річної ставки регулярного збору,

запровадити механізми їх розрахунку та порядку встановлення.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада