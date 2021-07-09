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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Во Львове нардеп Юрченко совершил ДТП под действием наркотиков — СМИ

Юрченко ДТП Львів

Украинский депутат Александр Юрченко, которого подозревают в коррупции, совершил ДТП во Львове. Парламентарий пытался скрыться с места происшествия, по предварительным данным, за рулем он находился под действием наркотических веществ.

Александр Юрченко на автомобиле Ford Mustang задним ходом въехал в Volkswagen Jetta. После этого он хотел скрыться с места аварии, однако движение было заблокировано другими транспортными средствами.

Водитель Volkswagen Jetta снимал Юрченко на видео, а тот напал на него с кулаками и пытался отобрать смартфон. По данным местных СМИ, после этого на место прибыли патрульные и увезли нардепа в участок.

Сейчас официального комментария по ситуации от полиции нет, сам Юрченко пока тоже не объяснил инцидент.

Александра Юрченко обвинили в коррупции в сентябре 2020 года. Ему объявили о подозрении и арестовали, однако нардепу удалось выйти под залог 3 млн грн.

На инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Юрченко обязательно должен понести наказание за содеянное в тюрьме. Юрченко исключили из партии Слуга народа, поэтому сейчас он внефракционный.

Источник: Varta1

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