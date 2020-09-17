Депутатская фракция политической партии Слуга народа приняла решение об исключении из своего состава народного депутата Александра Юрченко.

Об этом в конце заседания Верховной Рады сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

— Согласно ч. 3 ст. 60 Регламента Верховной Рады и согласно решению депутатской фракции политической партии Слуга народа от 14 сентября 2020 года сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича.

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Народного депутата Александра Юрченко подозревают в том, что он благодаря своим полномочиям организовал коррупционную схему.

В частности, в НАБУ сообщили, что нардеп завуалировано попросил передать ему через посредника $13 тыс., чтобы один из законопроектов внесли на рассмотрение в парламент.

В целом же подкуп депутатов и членов профильного комитета оценивался в $200 тыс.