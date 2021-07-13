Арсен Аваков подал в отставку — официальное заявление МВД

13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства внутренних дел.

Заявление на отставку с должности министра внутренних дел Аваков написал по собственному желанию.

На личной странице Facebook Аваков поблагодарил сотрудников МВД за сотрудничество и отметил, что подал заявление об отставке в соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины О Кабинете Министров Украины.

— Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему! Честь имею, — написал Аваков.

На этом посту Арсен Аваков находился с 2014 года. Верховная Рада готовится проголосовать за увольнение министра на следующий день, в четверг 14 июля.

Пока неизвестно, кто может заменить Авакова на посту министра внутренних дел.

По словам народного депутата Ирины Верещук, пока кандидатов на пост главы МВД нет.

Однако Верещук подчеркнула, что исполняющего обязанности министра внутренних дел не будут назначать, так как это вопрос национальной безопасности Украины.