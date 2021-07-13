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Софія Зінов'єва |

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку

Арсен Аваков

13 липня очільник МВС України Арсен Аваков подав у відставку. Відповідна заява з’явилась на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Заяву на відставку з посади міністра внутрішніх справ Аваков написав за власним бажанням.

Арсен Аваков подав у відставку – офіційна заява МВС

На особистій сторінці Facebook Аваков подякував співробітникам МВС за співпрацю та наголосив, що подав заяву про відставку відповідно до частини першої статті 18 Закону України Про Кабінет Міністрів України.

– Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю! Честь маю, – написав Аваков.

На цій посаді Арсен Аваков перебував із 2014 року. Верховна Рада готується проголосувати за звільнення міністра вже наступного дня, у четверг 14 липня.

Наразі невідомо, хто може замінити Авакова на посту міністра внутрішніх справ.

За словами народного депутата Ірини Верещук, наразі кандидатів на посаду очільника МВС немає.

Однак Верещук наголосила, що виконувача обов’язків міністра внутрішніх справ не будуть призначати, адже це є питанням національної безпеки України.

Джерело: МВС

Фото: Depositphotos

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