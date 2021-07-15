15 июля депутаты Верховной Рады 269 голосами одобрили бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и рекомендации по бюджетной политике.

Теперь правительство должно их учесть при подготовке проекта госбюджета на 2022 год и составлении бюджетной декларации на 2023-2025 годы.

Трехлетнюю бюджетную декларацию Кабмин одобрил впервые.

Этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

– Бюджетная декларация – это не просто техническое изменение в бюджетном процессе путем добавления двух лет к проекту государственного бюджета. Это видение и эффективность государства, что дает каждому из нас ощущение безопасности. В следующие три года будут обеспечены финансовым ресурсом инициативы президента, парламента и правительства, – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Предполагается, что поступления в госбюджет в 2024 году вырастут до 1 трлн 452 млрд грн, или на 32% больше, чем в текущем году.

Курс доллара к концу текущего года, согласно документу, составит 28,6 грн, а среднегодовой – 28 грн. В 2023-м среднегодовой курс составит 28,8 грн, на конец года – 28,9 грн. В 2024 году – 29,2 грн, а 29,4 грн соответственно.

Согласно декларации, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн на начало 2024-го.

При этом предусмотрено увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022 года до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7,176 тыс. грн.

Будет расти и минимальная пенсия:

с 1 декабря 2021 года – на 80 грн, до 1 934 грн;

в 2022 году – на 8,2%, до 2 093 грн;

в 2023 году – на 7,3%, до 2 246 грн;

в 2024 году – на 7%, до 2 403 грн.

Бюджетная декларация также содержит оценку фискальных рисков, среди которых: