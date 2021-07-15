15 липня депутати Верховної Ради 269 голосами схвалили бюджетну декларацію на 2022-2024 роки та рекомендації щодо бюджетної політики.

Тепер уряд має їх врахувати під час підготовки проекту держбюджету на 2022 рік та складання бюджетної декларації на 2023-2025 роки.

Трирічну бюджетну декларацію Кабмін схвалив уперше.

Цей документ є середньостроковим бюджетним планом та основою для складання проекту державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

– Бюджетна декларація – це не просто технічна зміна в бюджетному процесі шляхом додавання двох років до проекту державного бюджету. Це візія та ефективність держави, що дає кожному з нас відчуття безпеки. У наступні три роки будуть забезпечені фінансовим ресурсом ініціативи президента, парламенту та уряду, – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Передбачається, що надходження до держбюджету в 2024 році зростуть до 1 трлн 452 млрд грн, або на 32% більше, ніж у поточному році.

Курс долара до кінця поточного року, згідно з документом, становитиме 28,6 грн, а середньорічний – 28 грн. У 2023 році середньорічний курс становитиме 28,8 грн, на кінець року – 28,9 грн. У 2024 році – 29,2 грн, а 29,4 грн відповідно.

Розмір мінімальної заробітної плати в найближчі три роки збільшиться з 6,5 тис. грн на початок 2022 року до 7,665 тис. грн на початок 2024 року.

До того ж, передбачено збільшення мінімальної зарплати в жовтні 2022 року до 6,7 тис. грн, а з 2023 року – до 7,176 тис. грн.

Згідно з бюджетною декларацією, зростатиме й мінімальна пенсія:

з 1 грудня 2021 року – на 80 грн, до 1 934 грн;

у 2022 році – на 8,2%, до 2 093 грн;

у 2023 році – на 7,3%, до 2 246 грн;

у 2024 році – на 7%, до 2 403 грн.

Бюджетна декларація також містить оцінку фіскальних ризиків: