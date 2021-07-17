Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1531-IX щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Народні обранці ухвалили його 29 червня після того, як глава держави ветував ухвалену 3 червня попередню версію.

Відтепер недостовірне декларування буде зараховане до кримінальних корупційних правопорушень.

Умисним вважатиметься внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо вони відрізняються від достовірних від 500 до 2 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб (за чинною редакцією – до 4 тис.).

Каратиметься це від 3 тис. до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за чинною редакцією – від 2,5 тис. до 3 тис.). Крім того, на осіб чекатиме до двох років обмеження волі.

У разі умисного внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації на суму понад 2 тис. прожиткових мінімумів (за чинною редакцією – понад 4 тис.) штраф збільшиться від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (за чинною редакцією – від 3 тис. до 5 тис.), а також каратиметься до двох років позбавлення волі.

За умисне неподання декларації обмежуватимуть волю до двох років або ув’язнюватимуть на один рік.

Осіб, які вчинили таке кримінальне правопорушення, не звільнять від відповідальності, навіть якщо вони щиро покаялися, активно сприяли розкриттю злочину, повністю відшкодували завдані ними збитки, усунули заподіяну шкоду або примирилися з потерпілим.

Їм не буде призначено більш м’яке покарання або застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.