Что пишут мировые СМИ о сделке Вашингтона и Берлина — читайте в материале Фактов ICTV.

США и Германия достигли соглашения относительно газопровода Северный поток-2. Вероятнее всего, он будет запущен в эксплуатацию. Украина взамен получит инвестиции в энергетическую сферу и гарантии от США и Германии о “контроле” действий России. При этом Киев рискует потерять доходы от транзита газа и столкнуться с новой волной российской агрессии.

Северный поток-2 может дать России слишком много власти (Euronews) Существуют давние опасения, что Северный поток-2 может дать России слишком много власти над европейскими поставками газа или позволить отключить газ ее противникам.

Но трубопровод почти завершен, и на протяжении всего процесса он пользовался твердой поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель.

Американские политики всех мастей также выстроились в очередь, чтобы критиковать этот шаг. В частности, республиканец Майкл Маккол в Комитете Палаты представителей по иностранным делам заявил, что не сомневается, что Россия еще воспользуется трубопроводом в качестве оружия против Украины и трансатлантической энергетической безопасности, как только он начнет функционировать.

— Обещания инвестировать в будущие украинские энергетические проекты и неоднозначные угрозы последствий не изменят эту реальность, — сказал он.

Россия использует энергетический сектор для давления на Украину (CNBC)

Неразбериха вокруг почти достроенного проекта Северный поток-2 вытекает из истории Москвы, которая использует энергетический сектор для получения рычагов влияния на российских соседей, а именно — на Украину.

Байден отменил санкции против СП-2, стремясь улучшить отношения с Германией (WSJ)

Администрация президента США Байдена фактически отказалась от давней оппозиции Вашингтона Северному потоку-2. Германия в рамках соглашения согласится оказывать Украине помощь в проектах, связанных с энергетикой.