США и Германия достигли соглашения относительно газопровода Северный поток-2. Вероятнее всего, он будет запущен в эксплуатацию. Украина взамен получит инвестиции в энергетическую сферу и гарантии от США и Германии о “контроле” действий России. При этом Киев рискует потерять доходы от транзита газа и столкнуться с новой волной российской агрессии.
Что пишут мировые СМИ о сделке Вашингтона и Берлина — читайте в материале Фактов ICTV.
Северный поток-2 может дать России слишком много власти (Euronews)
Существуют давние опасения, что Северный поток-2 может дать России слишком много власти над европейскими поставками газа или позволить отключить газ ее противникам.
Но трубопровод почти завершен, и на протяжении всего процесса он пользовался твердой поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель.
Американские политики всех мастей также выстроились в очередь, чтобы критиковать этот шаг. В частности, республиканец Майкл Маккол в Комитете Палаты представителей по иностранным делам заявил, что не сомневается, что Россия еще воспользуется трубопроводом в качестве оружия против Украины и трансатлантической энергетической безопасности, как только он начнет функционировать.
— Обещания инвестировать в будущие украинские энергетические проекты и неоднозначные угрозы последствий не изменят эту реальность, — сказал он.
Россия использует энергетический сектор для давления на Украину (CNBC)
Неразбериха вокруг почти достроенного проекта Северный поток-2 вытекает из истории Москвы, которая использует энергетический сектор для получения рычагов влияния на российских соседей, а именно — на Украину.
Байден отменил санкции против СП-2, стремясь улучшить отношения с Германией (WSJ)
Администрация президента США Байдена фактически отказалась от давней оппозиции Вашингтона Северному потоку-2. Германия в рамках соглашения согласится оказывать Украине помощь в проектах, связанных с энергетикой.
Американские чиновники при двух предыдущих президентских администрациях выступали против Северного потока-2, опасаясь, что это усилит экономическое и политическое положение Москвы по всей Европе. Трубопровод позволил бы Кремлю усилить европейскую зависимость от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.
Президент Байден, стремясь к более тесным связям с Европой и, в частности, с Берлином, отменил санкции США в отношении зарегистрированной в Швейцарии российской трубопроводной фирмы Nord Stream 2 AG и ее генерального директора в мае.
Весть о сделке повлекла реакцию украинских чиновников, которые рассматривают трубопровод как рычаг влияния на Россию в семилетнем конфликте двух стран… На прошлой неделе президент России Владимир Путин написал статью, в которой бросил вызов суверенитету Украины (имеются в виду территориальные претензии, — Ред.). Запуск трубопровода может позволить армии России активизироваться на украинской территории.
Киев опасается полномасштабного военного вторжения России (ВВС)
Северный поток-2 угрожает безопасности Украины. Страна борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке с 2014 года. Россия также оккупировала полуостров Крым в 2014 году.
Киев опасается полномасштабного российского вторжения, как только Северный поток-2 начнет функционировать в полном объеме.
Украина также потеряет $3 млрд в год в виде сборов за транзит газа.
Польша говорит, что проект стоимостью $10 млрд угрожает безопасности Центральной и Восточной Европы.
Россия отрицает это и описывает проект как коммерчески выгодный для всех участников.
США начали делать вид, что СП-2 является экономическим проектом (Rzeczpospolita)
США начали делать вид, что Северный поток — 2, надолго связавший Россию и Германию, является экономическим проектом.
На втором плане — мнение американского Конгресса, который выступает против трубы на дне Балтийского моря, независимо от политической окраски. Американские конгрессмены, вводя санкции в отношении компаний и лиц, причастных к Северному потоку-2, правильно понимали значимость этого проекта. Это геополитический инструмент Кремля.
Это позволит зарабатывать на Германии миллиарды, необходимые для осуществления имперских целей, шантажируя более слабых. Газопровод угрожает безопасности Украины и восточного фланга НАТО, ослабляет энергетическую безопасность Евросоюза. До недавнего времени аналогичного мнения придерживалась американская дипломатия.
У немецких компаний будет более дешевое сырье, чтобы они могли зарабатывать еще больше и устранять конкуренцию.
Признание США Германии важнейшим государством Евросоюза не сулит ничего хорошего Западу. И это перед лицом антизападных угроз.
Германия ставит на стол относительно мало денег (Euractiv)
По сравнению с годовыми доходами в размере €2 млрд, которые Украина получает за транзит газа, Германия ставит на стол относительно мало денег: первоначальное пожертвование в размере $175 млн в еще не созданный Зеленый фонд, а также назначение специального посланника, чтобы помочь Украине поэтапно отказаться от угля с финансированием в размере $70 млн.
Зеленый фонд имеет заявленную цель поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США обязуются привлечь инвестиции в размере $1 млрд, в том числе из частного сектора.
США, со своей стороны, не предлагают финансовую помощь Украине, но обязуются поддерживать Зеленый фонд технической помощью и политической поддержкой.
Германия также ведет переговоры с Украиной об инвестициях в водородную инфраструктуру. Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил в мае, что Германия готова к международным инвестициям в проекты по водороду на €2 млрд.
Еще одним преимуществом для Украины является перспектива полной интеграции в европейскую электросеть, крупнейшую в мире. На данный момент в сеть интегрированы только малые части Украины, но соглашение предусматривает, что Германия предоставит техническую помощь для этого в координации с ЕС и Агентством США по международному развитию.
Источник: Euronews, CNBC, WSJ, BBC, Rzeczpospolita, Euractiv