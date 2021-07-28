Более 60% украинцев поддерживают реформу децентрализации. Об этом сегодня во время форума Украина 30. Децентрализация сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, об успехе реформы свидетельствуют также положительные отзывы международных партнеров и, в частности, сами же созданные общины.

В подтверждение своих слов глава правительства привел пять факторов, которые являются определяющими в процессе становления и продолжения реформы.

Новое административно-территориальное деление

Денис Шмыгаль констатирует: Украина фактически отошла от советской системы административно-территориального устройства и перешла к модели, описанной в Европейской хартии местного самоуправления, подписантом которой Украина является с конца 1990-х годов.

Ответственность на местах

Вместе с ресурсами, которые получили общины, к ним перешла ответственность за свое развитие.

Бюджетная децентрализация

С 1 января 2021 года общины перешли на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом.

Если раньше капитальные расходы местных бюджетов были более 30 млрд грн, то по итогам 2020 года эти цифры увеличились в три раза и составляют сейчас около 100 млрд грн.

– После образования ОТО значительно улучшилась практика администрирования налогов и отношения с бизнесом. Появилась взаимная заинтересованность и общин, и местной власти, и бизнеса, – отмечает Денис Шмыгаль.

Расширение сети ЦПАУ

В прошлом году власти почти вдвое увеличили количество Центров предоставления админуслуг. Сегодня их в Украине около 900.

– Наша цель – 1,5 тыс. – даже немножко больше, чем количество общин. Поэтому в следующем году правительство планирует увеличить сеть ЦПАУ на 400 или даже больше единиц, – анонсирует глава правительства.

Сейчас в ЦПАУ предоставляется более 130 административных услуг (публичных и государственных). Государственные услуги постепенно будут переходить в приложение Дія и становиться более удобными и диджитализированными.

В этом году общий бюджет программы поддержки ЦПАУ составляет 231 млн грн.

Инвестиционная привлекательность

– Сегодня бизнес заинтересован сотрудничать с властью на местах, а последняя заинтересована притянуть бизнес к себе. Благодаря этому начинается региональная конкуренция между местными общинами и создаются лучшие условия для бизнеса, особенно малого и среднего, – отмечает премьер-министр.

По его словам, правительство, в свою очередь, продолжает работу для улучшения инвестиционного климата.

– Так, продолжается работа над таким инструментом как индустриальные парки. Сегодня и на следующей неделе правительство примет окончательные постановления к закону О государственной поддержке инвестиционных проектов с большим объемом инвестиций (так называемый закон об инвест-нянях), и тогда полноценно заработает и это направление, – обещает Денис Шмыгаль.

По состоянию на сегодня уже более 26 проектов, которые обратились в UkraineInvest, провели переговоры на $1,7 млрд.