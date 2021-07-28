Понад 60% українців підтримують реформу децентралізації. Про це сьогодні під час форуму Україна 30. Децентралізація повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, про успіх реформи свідчать також позитивні відгуки міжнародних партнерів і, зокрема, самі ж створені громади.

На підтвердження своїх слів очільник уряду навів п’ять факторів, які є визначальними в процесі становлення та продовження реформи.

Новий адміністративно-територіальний поділ

Денис Шмигаль констатує: Україна фактично відійшла від радянської системи адміністративно-територіального устрою та перейшла до моделі, описаної в Європейській хартії місцевого самоврядування, підписантом якої Україна є з кінця 1990-х років.

Відповідальність на місцях

Разом із ресурсами, які отримали громади, до них перейшла відповідальність за свій розвиток.

Бюджетна децентралізація

Із 1 січня 2021 року громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Якщо раніше капітальні видатки місцевих бюджетів були понад 30 млрд грн, то за підсумками 2020 року ці цифри збільшилися втричі й становлять наразі близько 100 млрд грн.

– Після утворення ОТГ значно покращилась практика адміністрування податків та відносини з бізнесом. З’явилась взаємна зацікавленість і громад, і місцевої влади, і бізнесу, – відзначає Денис Шмигаль.

Розширення мережі ЦНАПів

Торік влада майже вдвічі збільшила кількість Центрів надання адмінпослуг. Сьогодні їх в Україні близько 900.

– Наша мета – 1,5 тис. – навіть трішки більше, ніж кількість громад. Тому наступного року уряд планує збільшити мережу ЦНАПів на 400 чи навіть більше одиниць, – анонсує очільник уряду.

Нині в ЦНАПах надається понад 130 адміністративних послуг (публічних та державних). Державні послуги поступово переходитимуть до застосунку Дія та ставатимуть більш зручними та діджиталізованими.

Цьогоріч загальний бюджет програми підтримки ЦНАПів становить 231 млн грн.

Інвестиційна привабливість

– Сьогодні бізнес зацікавлений співпрацювати з владою на місцях, а остання зацікавлена притягнути бізнес до себе. Завдяки цьому починається регіональна конкуренція між місцевими громадами й створюються кращі умови для бізнесу, особливо малого та середнього, – відзначає прем’єр-міністр.

За його словами, уряд, у свою чергу, продовжує роботу для покращення інвестиційного клімату.

– Так, триває робота над таким інструментом як індустріальні парки. Сьогодні та наступного тижня уряд ухвалить остаточні постанови до закону Про державну підтримку інвестиційних проектів з великим обсягом інвестицій (так званий закон про інвест-нянь), і тоді повноцінно запрацює й цей напрямок, – обіцяє Денис Шмигаль.

На сьогодні вже понад 26 проектів, які звернулись до UkraineInvest, провели перемовини на $1,7 млрд.