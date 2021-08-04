Кабмин уволил Геращенко с должности заместителя главы МВД

В среду, 4 августа, Кабинет министров принял решение об увольнении Антона Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины. На этой должности он был с сентября 2019 года.

В то же время правительство назначило новых заместителей главы МВД Дениса Монастырского. Ими стали Богдан Драпятый и Мэри Акопян.

О кадровых изменениях в министерстве сообщил нардеп Алексей Гончаренко у Telegram..

Что известно о новых заместителей главы МВД

Богдан Драпятый — глава секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Собственно с ним новый глава МВД Монастырский вместе работал в комитете и был его руководителем.

Мере Акопян — руководитель департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

В должности заместителя главы МВД Геращенко отвечал за координацию законодательного обеспечения деятельности ведомства, взаимодействие с парламентом, общественным советом при МВД, поддерживал связь со СМИ.

Отставка Авакова и назначения Монастырского

15 июля 2021 года нардепы отправили в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

В то же время президент Владимир Зеленский предложил нового кандидата на пост главы МВД — Дениса Монастырского (бывший председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности).

Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что идет на жертву.

За несколько дней, 16 июля, его назначили министром. Поэтому в парламенте он сложил депутатский мандат.