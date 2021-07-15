15 липня депутати Верховної Ради України відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Рішення підтримав 291 народний депутат. Проти проголосувало семеро народних обранців, утримались 17, не голосували 36.

За відставку проголосували присутні 229 депутатів від партії Слуга народу, 16 – із Європейської Солідарності, семеро – із За майбутнє, 15 – із Голосу, 18 – із Довіри та шестеро позафракційних.

Список поіменного голосування за відставку міністра МВС оприлюднили на сайті Верховної Ради.

Причина відставки Авакова

Про намір Авакова залишити посаду стало відомо 13 липня. Тоді ж на сайті МВС з’явилася відповідна заява.

На своїй сторінці у Facebook Арсен Аваков подякував за співпрацю всім співробітникам МВС, які працювали під його керівництвом із 2014 року.

Після закритого засідання партії Слуга народу голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що Арсен Аваков вирішив покинути посаду за власним бажанням.

Однак ніхто з експертів, яких опитали Факти ICTV, не вірить, що Арсен Аваков зникне з політичної арени.

Політолог Олег Саакян вважає, що своєю відставкою Арсен Аваков хоче вибороти для себе можливість бути присутнім в українській політиці не з позиції переможеного.

Крім того, на його думку, цим кроком Аваков намагається примножити важелі впливу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що тепер вже колишній міністр МВС зробив крок на випередження, бо здогадувався, що над ним нависає загроза.

Експерт не виключає, що Аваков може повернутись на виборах із своєю політичною силою.

Думку про те, що участь Авакова в політиці ще не завершена, підтримує й відомий український блогер та політичний аналітик Олег Пономар.

Міністром внутрішніх справ може стати Денис Монастирський

Уже 16 липня посаду міністра може обійняти голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

Його кандидатуру замість Арсена Авакова запропонував президент України Володимир Зеленський.

За прогнозами Давида Арахамії, за призначення Дениса Монастирського можуть проголосувати понад 300 народних обранців.

Що відомо про потенційного міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, читайте в матеріалі Фактів ICTV.