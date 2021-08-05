5 августа не стало Евгения Марчука, четвертого премьер-министра Украины, первого главы Службы безопасности, министра обороны и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он умер в возрасте 80 лет.

О смерти Евгения Марчука сообщила его жена Лариса Ивишина в соцсети.

— Черный день. Умер Евгений Кириллович. У него остановилось сердце, — написала она.

Что известно о Евгении Марчуке

Государственный деятель родился в 1941 году в Одесской области. После провозглашения независимости Украины Марчук стал первым руководителем СБУ (1991-1994).

С 1995 до 1996 года он занимал должность премьер-министра, а в 1999 году — секретаря СНБО.

Впоследствии в 2003-м его назначили главой Минобороны. На этой должности Марчук был до 2004 года.

В 2015-2019 гг. — один из участников украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, а с 22 ноября 2018-го по 19 мая 2019 года возглавлял делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.