5 серпня не стало Євгена Марчука, четвертого прем’єр-міністра України, першого голови Служби безпеки, міністра оборони та секретаря Ради національної безпеки та оборони. Він помер у віці 80 років.

Про смерть Євгена Марчука повідомила його дружина Лариса Івшина у соцмережі.

– Чорний день. Помер Євген Кирилович. У нього зупинилося серце, – написала вона.

Що відомо про Євгена Марчука

Державний діяч народився в 1941 році в Одеській області. Після проголошення незалежності України Марчук став першим керівником СБУ (1991-1994).

Із 1995 до 1996 року він перебував на посаді прем’єр-міністра, а в 1999 році – секретаря РНБО.

Згодом у 2003 його призначили главою Міноборони. На цій посаді Марчук був до 2004 року.

У 2015- 2019 рр. – один із учасників української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, а з 22 листопада 2018-го до 19 травня 2019-го очолював делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.