Президент Владимир Зеленский заверил, что вопрос освобождения политзаключенных сейчас самый важный для Украины, однако он сейчас полностью заторможен.

Единственный выход он видит в прямых переговорах с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам на острове Змеиный.

— На сегодняшний день, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время Крымской платформы, — подчеркнул глава государства.

По его словам, вопрос заключенных крымчан он поднимает во время встреч любого формата, однако в данном случае рычаг решений на стороне России.

— Для Кремля эти люди — не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым. Россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки наших людей, которые находятся в Крыму или уже на территории России, — отметил Зеленский.

Поэтому он в очередной раз призвал лидеров государств, которые поддерживают Украину, активно давить на президента России в вопросе освобождения политзаключенных.

На днях российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах во временно оккупированном Крыму.

Следственные действия проходили без адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

В тот же день так называемый суд избрал трем из пяти задержанных крымчан меры пресечения в виде содержания под стражей.