Президент Володимир Зеленський запевнив, що питання звільнення політв’язнів нині найважливіше для України, проте воно нині повністю загальмоване.

Єдиний вихід він бачить у прямих переговорах з Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам на острові Зміїний.

– На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи, – наголосив глава держави.

За його словами, питання ув’язнених кримчан він порушує під час зустрічей будь-якого формату, проте в цьому випадку важіль рішень на боці Росії.

– Для Кремля ці люди – не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки тих наших людей, які перебувають у Криму або вже на території Росії, – зазначив Зеленський.

Тому він вкотре закликав лідерів держав, які підтримують Україну, активно тиснути на президента Росії у питанні звільнення політв’язнів.

Днями російські силовики провели чергові обшуки в домівках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах у тимчасово окупованому Криму.

Слідчі дії проходили без адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

Того ж дня так званий суд обрав трьом із п’яти затриманих кримчан запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.