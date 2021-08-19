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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Зеленський назвав єдиний шлях до звільнення кримських політв’язнів

зеленський володимир

Президент Володимир Зеленський запевнив, що питання звільнення політв’язнів нині найважливіше для України, проте воно нині повністю загальмоване.

Єдиний вихід він бачить у прямих переговорах з Володимиром Путіним. Про це він заявив в інтерв’ю українським журналістам на острові Зміїний.

– На сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в’язнів, я іншого виходу не бачу. Можливо, ми зможемо напрацювати нові рішення саме під час Кримської платформи, – наголосив глава держави.

За його словами, питання ув’язнених кримчан він порушує під час зустрічей будь-якого формату, проте в цьому випадку важіль рішень на боці Росії.

– Для Кремля ці люди – не українські політв’язні, оскільки там не визнають, що окупували Крим. Росіяни відокремлюють списки тих, хто перебуває в ОРДЛО, і списки тих наших людей, які перебувають у Криму або вже на території Росії, – зазначив Зеленський.

Тому він вкотре закликав лідерів держав, які підтримують Україну, активно тиснути на президента Росії у питанні звільнення політв’язнів.

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Днями російські силовики провели чергові обшуки в домівках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах у тимчасово окупованому Криму.

Слідчі дії проходили без адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

Того ж дня так званий суд обрав трьом із п’яти затриманих кримчан запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс президента

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