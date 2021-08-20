В оккупированном Россией Крыму задержали и арестовали пятерых крымских татар. В МИД Украины это назвали местью и зачисткой.

Об этом сказала первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, целью таких акций — погрузить людей в ощущение страха.

— Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций — одна, и очень проста: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы присутствия и сопротивления не было. Это такая зачистка, — отметила Джапарова.

Она добавила, что все задержанные — активисты, которые помогали родственникам.

— Пять задержанных — это активисты, люди, которые посещали судебные заседания, помогали родственникам. Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где объявляли приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести, — сказала заместитель главы МИД.

По словам Джапаровой, украинские политические заключенные получают помощь, которую финансирует Украина через МИД.

— Политические заключенные, которые сегодня находятся либо в оккупированном Крыму, или в Ростове-на-Дону, в других частях России, имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, финансируемых Украиной, — отметила она.

На днях российские силовики провели очередные обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах оккупированного Крыма.

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Следствие проходило без адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке.

В тот же день так называемый суд избрал трем из пяти задержанных крымчан меры пресечения в виде содержания под стражей.