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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Нові арешти кримських татар є актом помсти та зачисткою – Джапарова 

Нові арешти кримських татар є актом помсти та зачисткою – Джапарова 

В окупованому Росією Криму затримали та заарештували п’ятьох кримських татар. У МЗС України це назвали помстою і зачисткою.

Про це сказала перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова в ефірі одного з телеканалів. 

За її словами, метою таких акцій – занурити людей у відчуття страху.

– Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій – одна, і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб присутності та опору не було. Це така зачистка, – зазначила Джапарова. 

Вона додала, що всі затримані – активісти, які допомагали родичам. 

– П’ять затриманих – це активісти, люди, які відвідували судові засідання, допомагали родичам. Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти, – сказала заступник глави МЗС. 

За словами Джапарової, українські політичні в’язні отримують допомогу, яку фінансує Україна через МЗС.

– Політичні в’язні, які сьогодні перебувають або в окупованому Криму, або в Ростові-на-Дону, в інших частинах Росії, мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною, – зазначила вона.

Днями російські силовики провели чергові обшуки в будинках кримських татар в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському і Нахімовському районах окупованого Криму. 

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Слідство проходило без адвокатів і вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою.

У той же день так званий суд обрав трьох з п’яти затриманих кримчан запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Джерело: Україна 24

Фото: Depositphotos

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