Это невозможно: ЦИК о местных выборах в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

Выборы в отдельных территориальных общинах Луганщины и Донетчины 31 октября невозможны. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Речь идет о 10 громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области: это села, городки и города, которые находятся под контролем Украины.

— Военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, — говорится в сообщении.

В частности, местные выборы планировалось провести на территории общин:

Донецкой области — Бахмутский, Волновахский, Мариупольский и Покровский районы. Луганской области — Северодонецкий и Щастянський районы.

Отметим, что аналогичные обращения к администрациям областей Донбасса ЦИК делала накануне местных выборов 2020, а также в марте этого года.