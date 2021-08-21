Це неможливо: ЦВК про місцеві вибори у 18 громадах Донецької і Луганської областей

Вибори в окремих територіальних громадах Луганщини і Донеччини 31 жовтня неможливі. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Йдеться про 10 громад Донецької області та 8 громад Луганської області: це села, містечка та міста, які перебувають під контролем України.

– Військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян та уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, місцеві вибори планувалося провести на території громад:

Донецької області – Бахмутський, Волноваський, Маріупольський та Покровський райони. Луганської області – Сєвєродонецький та Щастянський райони.

Зазначимо, що аналогічні звернення до адміністрацій областей Донбасу ЦВК робила напередодні місцевих виборів 2020, а також у березні цього року.