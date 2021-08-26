Украине нужно работать еще 30 лет, чтобы достичь уровня жизни и положения Эстонии. И для этого украинцы имеют большой потенциал и образованную рабочую силу.

Такой прогноз дала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью BBC.

Будущее Украины

По мнению Кальюлайд, через 30 лет, когда общество будет оглядываться на 60 лет независимости, Украина и Эстония будут более-менее на одном уровне.

— Если Украина приведет свое государство в порядок, чтобы было удобно инвестировать сюда, чтобы верховенство права преобладало — то страна может иметь хорошее экономическое развитие и прекрасное будущее, — объяснила Кальюлайд.

В то же время политик отметила, что верит — Украина на правильном пути, чтобы достичь такой экономической и демократической среды, где на равных смогут зарабатывать большой и малый капиталы, зарубежный и местный.

— Также Украина имеет фундамент для развития более тесного сотрудничества с европейскими рынками, потому что есть соглашение об ассоциации и соглашение о зоне свободной торговли, что является отличной основой для развития, — добавила Кальюлайд.

Путь к цифровизации

По словам политика, эстонский бизнес сотрудничает с Украиной, в частности в электронной медицине и системе Трембита (основанная на эстонской платформе обмена данными X-Road украинская система предоставления э-услуг гражданам и бизнесу, — Ред.)

— Украина на пути, чтобы стать такой же цифровой, как Эстония. Проблема в том, что внедрять изменения — это трудная задача в большей стране, ведь Эстония — маленькое государство, — сказала политик.

Однако она уверена, что Украина — одна из наиболее развитых стран Европы в разработке технологий государственного управления, и это ключевое конкурентное преимущество украинцев.

Как обороняться против РФ

Также президент объяснила, что лучшая оборона против агрессии РФ — всегда демонстрировать Украину с лучшей стороны.

— Лучшая оборона против захвата Россией — это всегда демонстрировать, что Украина лучшее место для людей, чтобы выражать свои мысли, действовать свободно, владеть собственностью без беспокойства, что кто-то может забрать ее противозаконно, — добавила она.

23 августа Керсти Кальюлайд посетила саммит Крымской платформы в Киеве, а также военный парад на День Независимости 24 августа.

24 мая 2018 года Кальюлайд посетила с рабочим визитом Донецкую область. Это первый лидер иностранного государства, посетивший прифронтовую зону на Востоке Украины.

С октября 2016 года Кальюлайд президент Эстонии.

Источник: BBC