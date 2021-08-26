Україні потрібно працювати ще 30 років, щоб досягти рівня життя та становища Естонії. І для цього українці мають великий потенціал та освічену робочу силу.

Такий прогноз дала президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю BBC.

Майбутнє України

На думку Кальюлайд, ще через 30 років, коли суспільство озиратиметься на 60 років незалежності, Україна та Естонія будуть більш-менш на одному рівні.

– Якщо Україна приведе свою державу в порядок, щоб було зручно інвестувати сюди, щоб верховенство права переважало – то країна може мати хороший економічний розвиток і чудове майбутнє, – пояснила Кальюлайд.

Водночас політик зауважила, що вірить – Україна на правильному шляху, щоб досягти такого економічного та демократичного середовища, де на рівних зможуть заробляти великий і малий капітали, закордонний та місцевий.

– Також Україна має фундамент для розвитку більш тісного співробітництва з європейськими ринками, тому що є угода про асоціацію та угода про зону вільної торгівлі, що є чудовою основою для розвитку, – додала Кальюлайд.

Шлях до цифровізації

За словами політика, естонський бізнес співпрацює з Україною, зокрема в електронній медицині та системі Трембіта (заснована на естонській платформі обміну даними X-Road українська система надання е-послуг громадянам та бізнесу, – Ред.)

– Україна на шляху, щоб стати такою ж цифровою, як Естонія. Проблема в тому, що впроваджувати зміни – це тяжке завдання у більшій країні, адже Естонія – маленька держава, – сказала політик.

Однак вона впевнена, що Україна – одна з найбільш просунутих країн Європи в розробці технологій державного управління, і це ключова конкурентна перевага українців.

Як оборонятись проти РФ

Також президент пояснила, що найкраща оборона проти агресії РФ – завжди демонструвати Україну з кращого боку.

– Найкраща оборона проти захоплення Росією – це завжди демонструвати, що Україна найкраще місце для людей, щоб висловлювати свої думки, діяти вільно, володіти власністю без занепокоєння, що хтось може забрати її протизаконно, – додала вона.

23 серпня Керсті Кальюлайд відвідала саміт Кримської платформи у Києві, а також військовий парад на День Незалежності 24 серпня.

24 травня 2018 року Кальюлайд відвідала з робочим візитом Донеччину. Це перший лідер іноземної держави, що відвідав прифронтову зону на Сході України.

Із жовтня 2016 року Кальюлайд президент Естонії.

Джерело: BBC