По линии Пентагона: Байден распорядился выделить Украине $60 млн

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $60 млн в качестве военной помощи.

Меморандум о выделении денег был подписан президентом США Джо Байденом вечером пятницы, 27 августа.

Финансирование будет предоставлено за счет бюджетных средств Пентагона, сообщается на сайте Белого Дома.

Согласно документу, Байден делегировал полномочия по направлению помощи государственному секретарю Энтони Блинкену.

Деньги пойдут на закупку оборонных изделий для Вооруженных сил Украины, а также на военное образование и подготовку украинских бойцов.

Напомним, в конце июля Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента на 2022 финансовый год.

Согласно документу, предусматривается увеличение финансовой помощи Украине на $28,5 млн.

Таким образом, официальный Киев сможет рассчитывать в общей сумме на не менее чем $481,5 млн.