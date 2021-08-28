По лінії Пентагону: Байден розпорядився виділити Україні $60 млн

Сполучені Штати Америки виділять Україні $60 млн в якості військової допомоги.

Меморандум про виділення грошей було підписано президентом США Джо Байденом ввечері п’ятниці, 27 серпня.

Фінансування буде надано за рахунок бюджетних коштів Пентагону, повідомляється на сайті Білого Дому.

Згідно з документом, Байден делегував повноваження щодо розподілення допомоги державному секретарю Ентоні Блінкену.

Гроші направлять на закупівлю оборонних виробів для Збройних сил України, а також на військову освіту та підготовку українських бійців.

Нагадаємо, в кінці липня Палата представників США схвалила законопроект про фінансування Держдепартаменту на 2022 фінансовий рік.

Згідно з документом, передбачається збільшення фінансової допомоги Україні на $ 28,5 млн.

Таким чином, офіційний Київ зможе розраховувати в загальній сумі на не менше ніж $ 481,5 млн.