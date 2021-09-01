Премьер-министр Украины Денис Шмигаль временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на Анатолия Александрова.

Текст распоряжения обнародован на сайте Кабмина.

До того, как возглавить ДФС, Анатолий Александров работал в этой структуре на должности начальника управления обеспечения деятельности службы.

Новый и. о. главы сменил на посту Вадима Мельника, который возглавлял ГФС с декабря 2020 года.

В июле предыдущего главу даже причислили к рейтингу наиболее эффективных государственных менеджеров Украины по версии журнала Фокус.

Что известно об Анатолии Александрове

И. о. главы Государственной фискальной службы Украины Анатолию Александрову 38 лет. Родился 5 августа 1983 года.

Образование

В 2005 году получил диплом магистра с отличием Одесского национального университета им. И. И. Мечникова по специальности Физика полупроводников и диэлектриков.

Следующие три года учился в аспирантуре по этой же специальности и представил диссертацию к защите.

Параллельно в этом же учебном заведении получил специальность специалиста по направлению Международные экономические отношения.

А в 2013 году получил еще один диплом – магистра государственного управления в одесском филиале Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Трудовая деятельность

Получая образование, Анатолий Александров работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

С 2013 по 2014 год проработал главным специалистом-экономистом Главного управления статистики в Одесской области.

Затем стал главным государственным ревизором-инспектором в Государственной налоговой инспекции в г. Ильичевске Главного управления Миндоходов в Одесской области.

Потом снова вернулся к управлению в коммерческих структурах и параллельно был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Украины.

В 2017 году стал советником главы Государственной фискальной службы Украины на общественных началах.

Работа на руководящих должностях в ДФС для Анатолия Александрова началась в мае 2018 года.

Источник: Кабмин

Фото: Анатолий Александров