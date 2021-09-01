Премьер-министр Украины Денис Шмигаль временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины на Анатолия Александрова.
Текст распоряжения обнародован на сайте Кабмина.
До того, как возглавить ДФС, Анатолий Александров работал в этой структуре на должности начальника управления обеспечения деятельности службы.
Новый и. о. главы сменил на посту Вадима Мельника, который возглавлял ГФС с декабря 2020 года.
В июле предыдущего главу даже причислили к рейтингу наиболее эффективных государственных менеджеров Украины по версии журнала Фокус.
Что известно об Анатолии Александрове
И. о. главы Государственной фискальной службы Украины Анатолию Александрову 38 лет. Родился 5 августа 1983 года.
Образование
В 2005 году получил диплом магистра с отличием Одесского национального университета им. И. И. Мечникова по специальности Физика полупроводников и диэлектриков.
Следующие три года учился в аспирантуре по этой же специальности и представил диссертацию к защите.
Параллельно в этом же учебном заведении получил специальность специалиста по направлению Международные экономические отношения.
А в 2013 году получил еще один диплом – магистра государственного управления в одесском филиале Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
Трудовая деятельность
Получая образование, Анатолий Александров работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.
С 2013 по 2014 год проработал главным специалистом-экономистом Главного управления статистики в Одесской области.
Затем стал главным государственным ревизором-инспектором в Государственной налоговой инспекции в г. Ильичевске Главного управления Миндоходов в Одесской области.
Потом снова вернулся к управлению в коммерческих структурах и параллельно был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Украины.
В 2017 году стал советником главы Государственной фискальной службы Украины на общественных началах.
Работа на руководящих должностях в ДФС для Анатолия Александрова началась в мае 2018 года.
Источник: Кабмин
Фото: Анатолий Александров