Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України на Анатолія Александрова.

Текст розпорядження глави Кабміну оприлюднений на сайті Урядового порталу.

До того, як очолити ДФС, Анатолій Александров працював у цій структурі на посаді начальника управління забезпечення діяльності служби.

Новий в. о. голови замінив на посаді Вадима Мельника, який очолював ДФС із грудня 2020 року.

У липні попереднього голову навіть зарахували до рейтингу найбільш ефективних державних менеджерів України за версією журналу Фокус.

Що відомо про Анатолія Александрова

В.о. голови Державної фіскальної служби України Анатолію Александрову 38 років. Народився 5 серпня 1983 року.

Освіта

У 2005 році отримав диплом магістра з відзнакою Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова за спеціальністю Фізика напівпровідників і діелектриків.

Наступні три роки навчався в аспірантурі за цим же фахом та представив дисертацію до захисту.

Паралельно в цьому ж навчальному закладі здобув фах спеціаліста за напрямом Міжнародні економічні відносини.

А в 2013 році отримав ще один диплом – магістра державного управління в одеській філії Національної академії державного управління при Президентові України.

Трудова діяльність

Здобуваючи освіту, Анатолій Александров працював на керівних посадах у комерційних структурах.

Із 2013 до 2014 року пропрацював головним спеціалістом-економістом Головного управління статистики в Одеській області.

Потім став головним державним ревізором-інспектором у Державній податковій інспекції в м. Іллічівську Головного управління Міндоходів в Одеській області.

Згодом знову повернувся до управління в комерційних структурах та паралельно був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата України.

У 2017 році став радником голови Державної фіскальної служби України на громадських засадах.

Робота на керівних посадах у ДФС для Анатолія Александрова почалася в травні 2018 року.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Анатолій Александров