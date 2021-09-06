Государственный департамент США потребовал освободить задержанных в оккупированном Россией Крыму пятерых крымских татар, включая Наримана Джелялова, который является первым заместителем главы Меджлиса крымских татар.

В Госдепе призвали остановить репрессии против крымских татар.

— Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить их. Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией, — отмечается в распространенном госдепом заявлении.

Также в Госдепе подчеркнули, что США во время Крымской платформы подтвердили, что Крым — это Украина, и Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Джелялова и других незаконно задержанных крымских татар обвиняют в якобы совершении диверсии, за которую грозит до 15 лет тюрьмы.

По мнению главы Меджлиса, такие действия — лишь очередная попытка Кремля дискредитировать орган, представляющий интересы крымских татар. Сегодня в оккупированном Симферополе запланированы так называемые суды, которые определят меру пресечения противоправно задержанным.

Глава государства Владимир Зеленский уверен, что таким незаконным образом Россия реагирует на начало работы Крымской платформы.