Державний департамент США вимагає звільнити затриманих в окупованому Росією Криму п’ятьох кримських татар, зокрема Нарімана Джелялова, який є першим заступником голови Меджлісу кримських татар.

У Держдепі закликали зупинити репресії проти кримських татар.

– Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх. Це останній в довгій низці політично мотивованих рейдів, затримань і каральних заходів проти Меджлісу і його керівництва, які зазнали репресій за протидію спробі анексії Криму Росією, – зазначається в поширеній Держдепом заяві.

Також в Держдепі наголосили, що США під час Кримської платформи підтвердили, що Крим – це Україна, і Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Джелялова та інших незаконно затриманих кримських татар звинувачують у нібито скоєнні диверсії, за яку загрожує до 15 років в’язниці.

На думку глави Меджлісу, такі дії – лише чергова спроба Кремля дискредитувати орган, що представляє інтереси кримських татар. Сьогодні в окупованому Сімферополі заплановані так звані суди, які визначать запобіжний захід протиправно затриманим.

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що таким незаконним чином Росія реагує на початок роботи Кримської платформи.