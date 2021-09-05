Российские оккупанты обвиняют в якобы совершении диверсии задержанного заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, активистов Ахтемова Азиза и Ахтемова Асана.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, Нариман Джелял отверг предъявленные ему сфабрикованные подозрения и отказался участвовать в любых следственных действиях.

Чубаров подчеркнул, что действия оккупантов — это очередная попытка Кремля дискредитировать представительный орган коренного крымскотатарского народа Меджлис.

Статья, по которой обвиняют Джеляла, предусматривает заключение сроком от 12 до 15 лет. По мнению Чубарова, таким образом Москва решила выполнять показательные угрозы и расправу относительно участников Крымской платформы.

6 сентября в Симферополе состоятся “судебные процессы” по определению меры пресечения задержанным Нариману Джелялу, Одаманову Эльдару, Ахтемову Азизу, Ахтемову Асану и Усеинову Шевкету.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что незаконные задержания крымских татар — это реакция России на начало работы Крымской платформы. Он подчеркнул, что всех задержанных должны освободить.

Фото: Рефат Чубаров