7 сентября парламентарии открыли шестую сессию Верховной Рады девятого созыва. Продлится она до 21 января 2022 года.

Согласно календарному плану, в режиме пленарных заседаний парламент будет работать 10 недель.

Еще шесть будут посвящены работе в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах.

На работу с избирателями у депутатов будет четыре недели.

Пленарные заседания продлятся во время первой рабочей недели до 10 сентября включительно.

На повестку дня 7 сентября вынесено 27 вопросов.

Во время первого чтения депутаты рассмотрят изменения в Таможенный, Налоговый и Кодекс гражданской защиты.

Во втором чтении – изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

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