Сократит импорт природного газа: Рада поддержала закон о производстве биометана

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5464 о внесении изменений в закон Об альтернативных видах топлива по развитию производства биометана.

За соответствующее решение проголосовали 300 народных депутатов. Цель законопроекта заключается в том, чтобы создать необходимые законодательные условия для производства и использования биометана в Украине.

Кроме того, документ предусматривает определение термина биометан, которое сейчас отсутствует в законе Об альтернативных видах топлива, а также установление законодательных основ для его создания и функционирования реестра.

Ожидается, что благодаря этому законопроекту удастся решить ряд вопросов, сдерживающих запуск сферы производства биометана. Ведь принятие документа позволит запустить рынок биометана в Украине, наладить его экспорт в ЕС, сократить импорт природного газа, способствовать развитию внутреннего энергетического рынка и уменьшить выбросы парниковых газов.

Биометан — это газообразное топливо, полученное из биогаза, концентрация метана в котором составляет 95-98%. Он образуется или путем обогащения биогаза, который получают из биомассы (отходов животных ферм, органики на мусорных полигонах), или путем газификации твердой биомассы.

Как полный аналог природного газа биометан может использоваться для производства тепловой и электрической энергии, в качестве топлива для транспорта, а также как сырье для химической промышленности.