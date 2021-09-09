Скоротить імпорт природного газу: Рада підтримала закон про виробництво біометану

Верховна Рада ухвалила в першому читані законопроект №5464 про внесення змін до закону Про альтернативні види палива щодо розвитку виробництва біометану.

За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів. Мета законопроекту полягає у тому, щоб створити необхідні законодавчі умови для виробництва і використання біометану в Україні.

Крім того, документ передбачає визначення терміну біометан, що наразі відсутній у законі Про альтернативні види палива, а також встановлення законодавчих основ для його створення і функціонування реєстру.

Очікується, що завдяки цьому законопроекту вдасться вирішити низку питань, які стримують запуск сфери виробництва біометану. Адже ухвалення документу дасть можливість запустити ринок біометану в Україні, налагодити його експорт до ЄС, скоротити імпорт природного газу, сприяти розвитку внутрішнього енергетичного ринку і зменшити викиди парникових газів.

Біометан – це газоподібне паливо, отримане з біогазу, концентрація метану в якому становить 95-98%. Він утворюється або шляхом збагачення біогазу, який отримують з біомаси (відходів тваринних ферм, органіки на сміттєвих полігонах), або шляхом газифікації твердої біомаси.

Як повний аналог природного газу біометан може використовуватися для виробництва теплової і електричної енергії, як паливо для транспорту, а також як сировина для хімічної промисловості.