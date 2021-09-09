Топ-менеджмент акционерного общества Укрзализныця, которое допустило потерю трети основных фондов, необходимо срочно менять.

Об этом 9 сентября во время презентации отчета Временной следственной комиссии ВР в парламенте заявила нардеп Юлия Гришина.

– Этих людей нужно привлекать к ответственности в соответствии с теми пунктами, которые указаны в нашем промежуточном отчете, – заявила глава ВСК.

В дальнейшем, согласно заявлениям Юлии Гришиной, нужно сделать так, чтобы размеры зарплат топ-менеджмента и наблюдательного совета определялись эффективностью их работы.

Кроме того, глава ВСК констатировала, что руководство Укрзализныци не хранит и не развивает вверенное ему государством имущество и основные фонды.

– Проверкой установлена потеря трети основных фондов. За исследуемые нами пять лет Укрзализныця выполнила план капиталовложений лишь на 65%. В этом направлении не освоено почти 30 млрд грн. По этой причине инфраструктура железной дороги находится в критическом состоянии, – отметила она.

По ее словам, возникают эти проблемы из-за значительного влияния олигархических групп, которые регулярно недоплачивают компании, в частности за тарифы по грузоперевозкам.

– Это лишило Укрзализныцю за последние пять лет 100 млрд грн, – подчеркнула Юлия Гришина.

В конце концов 296 депутатов приняли в целом постановление об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества Укрзализныця.

Отчитаться ВСК должна была не позднее шестимесячного срока со дня ее образования, 27 января 2021 года.

Соответствующие документы в парламент были поданы еще во время пятой сессии ВР, 21 июля. Вынесли их на рассмотрение Верховной Рады 9 сентября.

Фото: Укрзализныця