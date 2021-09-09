Топ-менеджмент акціонерного товариства Укрзалізниця, яке допустило втрату третини основних фондів, необхідно терміново змінювати.

Про це 9 вересня під час презентації звіту Тимчасової слідчої комісії ВР у парламенті заявила нардеп Юлія Гришина.

– Цих людей потрібно притягати до відповідальності відповідно до тих пунктів, які зазначені в нашому проміжному звіті, – заявила голова ТСК.

У подальшому, згідно із заявами Юлії Гришиної, потрібно зробити так, щоб розміри зарплат топ-менеджменту та наглядової ради визначалися ефективністю їхньої роботи.

Крім того, очільниця ТСК констатувала, що керівництво Укрзалізниці не береже й не розвиває довірене їй державою майно та основні фонди.

– Перевіркою встановлена втрата третини основних фондів. За досліджувані нами п’ять років Укрзалізниця виконала план капіталовкладень лише на 65%. У цьому напрямку не освоєно майже 30 млрд грн. Через це інфраструктура залізниці перебуває в критичному стані, – зазначила вона.

За її словами, виникають ці проблеми через значний вплив олігархічних груп, які регулярно недоплачують компанії, зокрема за тарифи з вантажоперевезень.

– Це позбавило Укрзалізницю за останні п’ять років 100 млрд грн, – наголосила Юлія Гришина.

Зрештою 296 депутатів ухвалили в цілому постанову Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства Укрзалізниця.

Відзвітувати ТСК мала не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення, 27 січня 2021 року.

Відповідні документи до парламенту були подані ще під час п’ятої сесії ВР, 21 липня. Винесли їх на розгляд Верховної Ради 9 вересня.

Фото: Укрзалізниця