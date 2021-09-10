Стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил Украины Объединенные усилия-2021 несут исключительно оборонительный характер и направлены на защиту Украины и повышение ее оборонного потенциала.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный во время брифинга 10 сентября.

Залужный отметил, что эти учения являются ответом на российские учения Запад-2021, которые происходят неподалеку от украинской границы и несут возможную угрозу эскалации со стороны РФ.

— ВСУ готовятся адекватно реагировать и на возможную широкомасштабную агрессию, которая может быть осуществлена ​​по отношению к нашей стране. Свидетельством этого является и проведение Российской Федерацией, Республикой Беларусь совместных стратегических учений, которые происходят уже на сегодняшний день, и размещение дополнительных сил и средств вдоль государственной границы, а также на территории Республики Беларусь. Намерения, вероятнее всего, такие у нашего врага есть, поэтому мы должны реагировать, должны совершенствовать свою подготовку, — добавил военнослужащий.

По словам Залужного, темой учений этого года является Управление группировками войск при ведении операции сил обороны.

Военные будут тренироваться над приобретением возможностей органами военного управления в планировании применения войск при ведении операции сил обороны, планированием и подготовкой операций и всесторонним обеспечением в ходе ведения операции сил обороны.

Объединенные усилия-2021 пройдут с 22 по 30 сентября. В учениях примут участие военные из 15 стран мира.