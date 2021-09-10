Стратегічне командно-штабне навчання Збройних сил України Об’єднані зусилля-2021 несе винятково оборонний характер і спрямоване на захист України та підвищення її оборонних спроможностей.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний під час брифінгу 10 вересня.

Залужний наголосив, що ці навчання є відповіддю на російські навчання Захід-2021, які відбуваються неподалік українського кордону та несуть можливу загрозу ескалації з боку РФ.

– ЗСУ готуються адекватно реагувати і на можливу широкомасштабну агресію, яка може бути здійснена щодо нашої країни. Свідченням цього є і проведення Російською Федерацією, Республікою Білорусь сумісних стратегічних навчань, які відбуваються уже станом на сьогодні, і розміщення додаткових сил та засобів уздовж державного кордону, а також на території Республіки Білорусь. Наміри, ймовірніше за все, такі у нашого ворога є, тому ми маємо реагувати, маємо вдосконалювати свою підготовку, – додав військовослужбовець.

За словами Залужного, темою навчань цього року є Управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

Військові тренуватимуться над набуттям спроможностей органами військового управління в плануванні застосування військ під час ведення операції сил оборони, плануванням та підготовкою операцій і всебічним забезпеченням у ході ведення операції сил оборони.

Об’єднані зусилля-2021 триватимуть з 22 до 30 вересня. У навчаннях візьмуть участь військові з 15 країн світу.