Разумков второй раз заболел коронавирусом

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заболел коронавирусом, несмотря на то, что болел Covid-19 год назад, в ноябре 2020-го.

Теперь глава парламента продолжит работу дистанционно.

— Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями — невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую, — написал политик в соцсетях.

Положительный результат теста на коронавирус политик получил сегодня, во время прохождения тестирования перед массовым мероприятием.

Завтра, 11 сентября, Дмитрий Разумков должен был принимать участие в Ялтинской европейской стратегии, но из-за болезни будет работать в дистанционном формате.

Глава Верховной Рады рассказал, что явных симптомов болезни у него не было.

— К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, так как явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online, — написал спикер.

Напоследок Разумков призвал всех беречь себя и не забывать, что пандемия коронавируса продолжается и дальше.

Фото: Дмитрий Разумков

Источник: Дмитрий Разумков