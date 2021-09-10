Разумков вдруге захворів на коронавірус

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус, попри те, що хворів на Covid-19 рік тому, у листопаді 2020-го.
Тепер голова парламенту продовжить роботу дистанційно.
– Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую, – написав політик у соцмережах.
Позитивний результат тесту на коронавірус політик отримав сьогодні, під час проходження тестування перед масовим заходом.
Завтра, 11 вересня, Дмитро Разумков мав брати участь у Ялтинській європейській стратегії, але через хворобу працюватиме у дистанційному форматі.
Голова Верховної Ради розповів, що явних симптомів хвороби у нього не було.
– На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка й дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюсь, що матиму можливість виступити online, – написав спікер.
Наостанок Разумков закликав усіх берегти себе, та не забувати, що пандемія коронавірусу триває й надалі.
Фото: Дмитро Разумков
Джерело: Дмитро Разумков