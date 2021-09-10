Разумков вдруге захворів на коронавірус

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков захворів на коронавірус, попри те, що хворів на Covid-19 рік тому, у листопаді 2020-го.

Тепер голова парламенту продовжить роботу дистанційно.

– Якщо вам раптом здавалось, що всі ці тести перед масовими заходами – це невинна формальність чи данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую, – написав політик у соцмережах.

Позитивний результат тесту на коронавірус політик отримав сьогодні, під час проходження тестування перед масовим заходом.

Завтра, 11 вересня, Дмитро Разумков мав брати участь у Ялтинській європейській стратегії, але через хворобу працюватиме у дистанційному форматі.

Голова Верховної Ради розповів, що явних симптомів хвороби у нього не було.

– На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Дякую організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка й дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюсь, що матиму можливість виступити online, – написав спікер.

Наостанок Разумков закликав усіх берегти себе, та не забувати, що пандемія коронавірусу триває й надалі.

Фото: Дмитро Разумков

Джерело: Дмитро Разумков