Цена на газ для бытовых потребителей не изменится — Шмыгаль

Цена на газ зафиксирована летним контрактом НАК Нафтогаз на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая 2022 года.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

— На сегодня цена на газ бьет мировые рекорды. Мы как правительство выступаем гарантом того, что цена на газ для бытовых потребителей на изменится, — добавил Шмыгаль.

Как пояснил премьер, подготовка к отопительному сезону идет по графику.

— Рост цен на газ — гибридная агрессия российской стороны против Европы и Украины, — добавил Шмыгаль.

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