Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Цена на газ для бытовых потребителей не изменится — Шмыгаль

Цена на газ для бытовых потребителей не изменится — Шмыгаль

Цена на газ зафиксирована летним контрактом НАК Нафтогаз на уровне 7,96 грн. Этот контракт действует до 1 мая 2022 года.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

— На сегодня цена на газ бьет мировые рекорды. Мы как правительство выступаем гарантом того, что цена на газ для бытовых потребителей на изменится, — добавил Шмыгаль.

Как пояснил премьер, подготовка к отопительному сезону идет по графику.

— Рост цен на газ — гибридная агрессия российской стороны против Европы и Украины, — добавил Шмыгаль.

дополняется …

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка